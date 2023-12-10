В Брянске замдиректора гимназии, где была стрельба, отправили под арест

Советский районный суд Брянска отправил под домашний арест замдиректора городской гимназии №5, где ранее на этой неделе произошла стрельба. О мере пресечения для Ларисы Католиковой в воскресенье сообщает, в частности, "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу областного суда.

Католикова, о задержании которой стало известно днём ранее, будет находиться под домашним арестом до 7 февраля.

В субботу, 9 декабря, суд арестовал до 6 февраля сотрудницу и директора предприятия, охраняющего учебное заведение. Также сообщалось, что в СИЗО в ожидании решения о мере пресечения находится отец школьницы, устроившей стрельбу. Его обвиняют в доведении до самоубийства и небрежном хранении оружия.

7 декабря, по информации полиции, 14-летняя ученица брянской гимназии принесла на занятия огнестрельное оружие и открыла огонь по одноклассникам, после чего покончила с собой. В результате пострадали пять человек, одна школьница скончалась. По данным правоохранительных органов, учащаяся взяла оружие у своего отца.

Следователи возбудили уголовное дело о халатности в отношении должностных лиц гимназии.