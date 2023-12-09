В Брянске по делу о стрельбе в гимназии арестован директор охранной фирмы

Советский районный суд Брянска в связи со стрельбой в городской гимназии №5 арестовал до 6 февраля директора "Агентства Экскалибур" Сергея Поддубного. Его предприятие обеспечивало охрану учебного заведения.

Поддубный обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкших смерть двух лиц.

7 декабря, по информации Следственного комитета, 14-летняя ученица принесла с собой в класс помповое ружье, из которого выстрелила несколько раз, после чего покончила с собой. В результате пострадали пять человек, одна школьница скончалась.

Ранее в субботу стало известно о задержании замдиректора учебного заведения Ларисы Католиковой, которую подозревают в халатности. Об этом сообщило агентство "РИА Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Он уточнил, что задержание произошло в пятницу вечером.

О Католиковой написали также телеграм-каналы. Baza отмечает, что ей может грозить до 7 лет лишения свободы. Канал "112" пишет, что Католикова работает в гимназии завхозом и задержали её после допроса.

В ходе проверки прокуроры установили, что, несмотря на фактическое наличие технического средства досмотра, стационарный металлодетектор у

входа в гимназию был убран, говорится в публикации "Интерфакса".