В Брянске по делу о стрельбе в гимназии арестован директор охранной фирмы

Советский районный суд Брянска в связи со стрельбой в городской гимназии №5 арестовал до 6 февраля директора "Агентства Экскалибур" Сергея Поддубного. Его предприятие обеспечивало охрану учебного заведения.
Поддубный обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлёкших смерть двух лиц.
7 декабря, по информации Следственного комитета, 14-летняя ученица принесла с собой в класс помповое ружье, из которого выстрелила несколько раз, после чего покончила с собой. В результате пострадали пять человек, одна школьница скончалась.
Ранее в субботу стало известно о задержании замдиректора учебного заведения Ларисы Католиковой, которую подозревают в халатности. Об этом сообщило агентство "РИА Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Он уточнил, что задержание произошло в пятницу вечером.
О Католиковой написали также телеграм-каналы. Baza отмечает, что ей может грозить до 7 лет лишения свободы. Канал "112" пишет, что Католикова работает в гимназии завхозом и задержали её после допроса.
В ходе проверки прокуроры установили, что, несмотря на фактическое наличие технического средства досмотра, стационарный металлодетектор у
входа в гимназию был убран, говорится в публикации "Интерфакса".
- После стрельбы Следственный комитет завёл дело об убийстве двух или более лиц. Сообщалось о задержании Сергея Поддубного, сотрудницы охраны Галины Чертковой, а также отца открывшей стрельбу ученицы. Канал Baza писал, что в отношении него возбуждены два уголовных дела - по статьям о небрежном хранении оружия и доведении до самоубийства. По данным полиции, девочка взяла оружие у своего отца.
- О мотивах нападения точных сведений нет. В местных пабликах упоминалось, что покончившая с собой ученица долгое время была объектом травли со стороны одноклассников.
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