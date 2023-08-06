В Брянской области сбиты два БПЛА, в Курской обстреляно село

Два беспилотных летательных аппарата были сбиты утром в воскресенье над Карачевским районом Брянской области. Об этом заявил губернатор региона Александр Богомаз. По его словам, дроны были уничтожены системой ПВО, разрушений и пострадавших нет.

В Курской области вечером в субботу под обстрел попал приграничный с Украиной посёлок Тёткино. Губернатор Роман Старовойт сообщил, что по посёлку было выпущено 10 снарядов. В результате повреждено 12 домовладений - там повреждены окна, фасады и заборы. Также попадания зафиксированы в деревне Кулига Рыльского района.

В Белгородской области обстрелам подверглись населённые пункты Белгородского района и Шебекинского городского округа. Губернатор Вячеслав Гладков говорит о применении миномётных и осветительных снарядов. Жертв и разрушений также нет.