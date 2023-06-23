Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

В Шебекине отменили выборы: почти все уехали из-за обстрелов

Дом в Шебекине после обстрела, июнь 2023 года

Избирательная комиссия Белгородской области отменила выборы в совет депутатов Шебекинского округа из-за массового отъезда жителей. Внимание на это обратило издание "7x7".

Глава облизбиркома Игорь Лазарев отметил, что Шебекинский округ покинули почти все избиратели и члены 40 избирательных комиссий, поэтому в сентябре выборы провести невозможно. Новую дату голосования назначат после того, как "ситуация в муниципалитете стабилизируется".

Неделю назад по тем же причинам отменили выборы в земское собрание Журавлёвского сельского поселения Белгородского района.

При этом закон предусматривает отмену выборов только в случае введения в районе режима повышенной готовности, чрезвычайной ситуации или военного положения. Согласно президентскому указу, в Белгородской области действует режим "среднего уровня реагирования" – в выборном законодательстве он не упоминается. Несмотря на это, ЦИК России согласовал отмену выборов в Шебекине.

  • На второй год российского вторжения в Украину обстрелы приграничных регионов усилились. Только в мае власти Белгородской области сообщили о 130 обстрелах, ударах беспилотников и случаях работы ПВО, подсчитало "Агентство". С 20-х чисел мая обстрелы стали ежедневными. С начала войны в регионе погибли более тридцати человек, больше 150 пострадали.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG