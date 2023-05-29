В Бурятии разрешили ловить омуля – "ради его спасения" убивают бакланов

Власти Бурятии разрешили массовый вылов байкальского омуля. На прошлой неделе они постановили убить три тысячи бакланов, потому что птицы едят "ценного и охраняемого" омуля.
В сутки каждому рыбаку разрешается выловить пять килограммов омуля. Сезон рыбалки продлится месяц. За это время три тысячи бакланов съели бы максимум девять тонн омуля, подсчитала РС. Столько же выловят 60 рыбаков (не считая браконьеров).
Чиновники говорили, что бакланы "наносят ущерб объектам животного мира". При этом рыбалку они разрешили "в связи с ростом популяции байкальского омуля".
Орнитологи называют решение убивать птиц "социальным заказом на баклана" и связывают его с браконьерским лобби. Также, по их словам, в летнее время большая часть рациона баклана – это ротан, "который в огромном количестве поедает мальков рыб", в том числе омулевых. "Польза от уничтожения ротана, вероятно, перевешивает осенний ущерб омулевому стаду" со стороны бакланов, считают эксперты, мнение которых приводит издание "Кедр".
- В 2017 году из-за снижения популяции байкальского омуля был введён запрет на его промышленный вылов, за одного незаконно выловленного омуля грозит штраф в размере более трёх тысяч рублей. Тем не менее браконьеры продолжают вылавливать его тоннами.
- Большой баклан находился в Красной книге Иркутской области (до 2020 года) и Бурятии (до 2014 года). В 1960-е годы птицы практически исчезли с территорий Байкала из-за намеренного истребления. Восстановление популяции началось в 2006 году, когда были обнаружены первые два гнезда бакланов.
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