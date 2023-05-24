В Бурятии убьют три тысячи бакланов: они едят байкальского омуля

В Бурятии разрешили убить три тысячи бакланов: они едят "ценного и охраняемого" байкальского омуля. Эксперты считают, что решение связано с браконьерским лобби. Об этом пишет "Кедр".
Согласно объяснению Бурприроднадзора, бакланов стало слишком много и они наносят ущерб "объектам животного мира". Ведомство также предложило возмещать охотникам затраты на отстрел птиц, так как убийство – это "трудоёмкий и дорогостоящий процесс".
Эксперты называют решение "социальным заказом на баклана" и связывают его с продвижением интересов браконьеров. "Масштабы браконьерской добычи омуля на Байкале действительно впечатляют: только в 2019–2020 годах у рыбаков изъяли более двух тысяч тонн этой рыбы. Ровно тот объём, который пытаются вменить баклану", – рассказал орнитолог Виталий Рябцев.
После разрешения на отстрел бакланов бурятские чиновники обсуждают массовое убийство байкальских нерп: они якобы тоже "слишком активно" поедают омуля.
По словам директора Центра охраны дикой природы Алексея Зименко, убийство животных в промышленных масштабах – грубое вмешательство в природные процессы, последствия которого обычно непредсказуемы.
- Большой баклан находился в Красной книге Иркутской области (до 2020 года) и Бурятии (до 2014 года). В 1960-е годы птицы практически исчезли с территорий Байкала из-за намеренного истребления. Восстановление популяции началось в 2006 году, когда были обнаружены первые два гнезда бакланов.
- В 2017 году из-за снижения популяции байкальского омуля был введён запрет на его промышленный вылов, за одного незаконно выловленного омуля грозит штраф в размере более трёх тысяч рублей. Тем не менее браконьеры продолжают вылавливать его тоннами.
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