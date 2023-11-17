В Бурятии депутаты разрешили убивать бездомных собак в приютах

В Бурятии приняли закон, который разрешает убивать бездомных животных через месяц после попадания в государственный приют, если им не нашли хозяина.

Если у животного есть чип или жетон, указывающий на наличие владельца, но его не могут найти или он отказывается забрать питомца, его можно усыпить через два месяца, пояснил каналу "Вести Бурятия" глава фракции "Новых людей" в хурале Бурятии Семён Матхеев.

Законопроект не обязывает убивать собак, но в нем указывается, что после месяца или двух приюты перестанут получать финансирование на содержание собак, которым не нашёлся хозяин.

В принятом законе также есть пункт, который не позволит возвращать больных или агрессивных животных на прежние места обитания.

Закон разрешает помещать бездомных животных не только в приюты, но и в пункты временного содержания.

В этих местах, отмечают "Такие дела", можно будет убивать собак и кошек, которые неизлечимо больны, травмированы, заражены опасными инфекциями, проявляют "немотивированную агрессию", а также уже нападали на человека.

Похожие законопроекты собираются принять власти Ставрополья и Магаданской области, пишет издание.

В июле 2023 года российские регионы получили право самостоятельно решать, что делать с бездомными животными: продолжать реализовывать федеральную программу ОСВВ (Отлов – Стерилизация – Вакцинация – Возврат) или утвердить свои методы. Это произошло на фоне регулярных призывов региональных властей, в частности Сибири и Дальнего Востока, разрешить отстрел или усыпление бездомных собак.

Убийство бездомных животных противоречит федеральному закону об ответственном обращении с животными, считают эксперты. Среди прочего документ закрепляет отношение к животным как "к существам, способным испытывать эмоции и физические страдания" и предписывает "воспитание у населения нравственного и гуманного к ним отношения".