Суд в Саратовской области приговорил депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина к трём годам условно по делу о незаконной охоте.

Депутата задержали в октябре 2021 года в лесу в Саратовской области. В багажнике машины Рашкина обнаружили тушу лося. При этом у депутата не было разрешения на охоту. Сам он сначала отрицал участие в охоте, а потом заявил, что не знал о её незаконности.

Госдума лишила депутата неприкосновенности, разрешив начать расследование уголовного дела против него. Представитель КПРФ заявил на том заседании, что, с точки зрения фракции, дело против Рашкина является политическим преследованием коммунистов.

В 2021 году уголовные дела были возбуждены после нескольких известных представителей партии. В частности, выдвигавшийся от неё на выборы видеоблогер Николай Платошкин был осуждён на пять лет условно за склонение к массовым беспорядкам и распространение недостоверных новостей. А во Владивостоке был арестован местный депутат Артём Самсонов.

Рашкин шесть раз избирался в парламент и выдвигал свою кандидату на выборы губернатора Саратовской области. В сентябре 2021 года он был одним из инициаторов акций протеста против возможных фальсификаций на думских выборах и против результатов электронного голосования.

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