В бурятском селе на крышу военкомата кинули коктейль Молотова

В селе Мухоршибирь в Бурятии местный житель бросил коктейль Молотова на крышу здания военкомата. Об этом сообщает телеграм-канал Babr Mash.

Возгорание обнаружил сторож. В результате поджога обгорели два квадратных метра фасада. Возбуждено уголовное дело. По подсчетам редакции Сибирь.Реалии, это уже 13-я попытка поджечь административные здания в Сибири и на Дальнем Востоке после начала мобилизации 21 сентября на войну в Украине.

С начала полномасштабного российского вторжения в Украину в России участились нападения на военкоматы, в том числе с коктейлями Молотова. После объявления мобилизации случаев поджогов стало еще больше. Всего на данный момент насчитывается около 50 попыток поджогов военкоматов и администраций.

На фоне участившихся инцидентов, в российском Генштабе заявили, что поджоги военкоматов будут расцениваться как теракты и наказываться сроком до 15 лет лишения свободы.