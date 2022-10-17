В бурятском селе на крышу военкомата кинули коктейль Молотова

В селе Мухоршибирь в Бурятии местный житель бросил коктейль Молотова на крышу здания военкомата. Об этом сообщает телеграм-канал Babr Mash.
Возгорание обнаружил сторож. В результате поджога обгорели два квадратных метра фасада. Возбуждено уголовное дело. По подсчетам редакции Сибирь.Реалии, это уже 13-я попытка поджечь административные здания в Сибири и на Дальнем Востоке после начала мобилизации 21 сентября на войну в Украине.
С начала полномасштабного российского вторжения в Украину в России участились нападения на военкоматы, в том числе с коктейлями Молотова. После объявления мобилизации случаев поджогов стало еще больше. Всего на данный момент насчитывается около 50 попыток поджогов военкоматов и администраций.
На фоне участившихся инцидентов, в российском Генштабе заявили, что поджоги военкоматов будут расцениваться как теракты и наказываться сроком до 15 лет лишения свободы.
- 21 сентября Владимир Путин объявил о мобилизации для продолжения войны на территории Украины. По словам президента России, призыву на военную службу подлежат граждане, которые состоят в запасе. Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что "в ходе частичной мобилизации будут призваны 300 тысяч резервистов". Ряд источников утверждают, что власти планируют мобилизовать около миллиона граждан.
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