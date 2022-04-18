В доме в Москве, где 10 лет назад жила политолог Екатерина Шульман, развесили листовки с её фотографией и надписью "Она поддерживает украинских нацистов". Об этом она рассказала 17 апреля в своём телеграм-канале.

Листовки повесили на первом и третьем этажах подъезда, где она никогда не жила. "Характернейшая черта такого рода акций — формализм," — отметила политолог.

43-летняя Шульман — бывший член президентского Совета по правам человека, популярный эксперт в российских СМИ и публицист. На её ютьюб-канал подписаны почти 940 тысяч человек. Несколько дней назад она сообщила, что на год уехала из России в Германию, став стипендиатом фонда Роберта Боша.

Незадолго до отъезда газета "Коммерсантъ" рассказала со ссылкой на источники, что министерство внутренних дел запросило документы о сотрудничестве с политологом у Московской высшей школы социальных и экономических наук. Документы запрошены о сотрудничестве с несколькими преподавателями, которых газета назвала "критически высказывающимися о власти".

15 апреля российское министерство юстиции внесло Шульман в список так называемых СМИ-иностранных агентов. В комментарии РБК она сказала, что допускает возможность обжаловать этот статус в суде.