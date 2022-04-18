Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

В бывшем доме политолога Екатерины Шульман повесили листовки "она поддерживает украинских нацистов"

В доме в Москве, где 10 лет назад жила политолог Екатерина Шульман, развесили листовки с её фотографией и надписью "Она поддерживает украинских нацистов". Об этом она рассказала 17 апреля в своём телеграм-канале.

Листовки повесили на первом и третьем этажах подъезда, где она никогда не жила. "Характернейшая черта такого рода акций — формализм," — отметила политолог.

43-летняя Шульман — бывший член президентского Совета по правам человека, популярный эксперт в российских СМИ и публицист. На её ютьюб-канал подписаны почти 940 тысяч человек. Несколько дней назад она сообщила, что на год уехала из России в Германию, став стипендиатом фонда Роберта Боша.

Незадолго до отъезда газета "Коммерсантъ" рассказала со ссылкой на источники, что министерство внутренних дел запросило документы о сотрудничестве с политологом у Московской высшей школы социальных и экономических наук. Документы запрошены о сотрудничестве с несколькими преподавателями, которых газета назвала "критически высказывающимися о власти".

15 апреля российское министерство юстиции внесло Шульман в список так называемых СМИ-иностранных агентов. В комментарии РБК она сказала, что допускает возможность обжаловать этот статус в суде.

  • В конце февраля Шульман выступила против военного вторжения российских войск на территорию Украины. Президент России Владимир Путин в конце февраля назвал руководство Украины "нацистами", а до этого заявлял о значительном влиянии нацистских организаций на украинскую политику. Киев это отрицает.
  • Российские власти на начальном этапе войны заявляли, что их целью является "денацификация" "украинского режима". После того как российская армия получила отпор в Украине, эта цель упоминается всё реже.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG