В Чечне братья из ЛГБТ-сообщества получили сроки "за помощь боевикам"

Ачхой-Мартановский суд Чечни признал 20-летнего Салеха Магамадова и 18-летнего Исмаила Исаева виновными в пособничестве боевикам и приговорил их к восьми и шести годам лишения свободы соответственно. Такие же сроки им требовало гособвинение.

Согласно приговору, Магамадов проведет семь лет в колонии строгого режима и год в тюрьме, а Исаев - шесть лет в колонии общего режима. Оба брата и их защита настаивали на невиновности, приговор будет оспорен в апелляционной инстанции.

Адвокат Марк Алексеев считает, что приговор связан с сексуальной ориентацией братьев, а также их с участием в работе оппозиционного властям Чечни телеграм-канала Osal Nakh 95.

В суде Алексеев заявил о многочисленных нестыковках в показаниях свидетелей. К примеру, он указывает, что следствие не установило факт общения подсудимых с обвиняемым в участии в незаконном вооружённом формировании и впоследствии убитым Рустамом Борчашвили, как и не предоставило доказательств того, что он боевик. Братьев суд признали виновными в том, что они передали Борчашвили пакет с хлебом, шоколадом и другими продуктами.

Отметим, что у правозащитников сомнения вызывает сам факт оказания помощи: один из братьев собирался совершить трансгендерный переход, а второй - гей. Правовую поддержку Магамадову и Исаеву оказывает помогающая ЛГБТ кризисная группа "СК SOS", пишет Кавказ.Реалии.