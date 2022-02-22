В Чечне братья из ЛГБТ-сообщества получили сроки "за помощь боевикам"

Ачхой-Мартановский суд Чечни признал 20-летнего Салеха Магамадова и 18-летнего Исмаила Исаева виновными в пособничестве боевикам и приговорил их к восьми и шести годам лишения свободы соответственно. Такие же сроки им требовало гособвинение.
Согласно приговору, Магамадов проведет семь лет в колонии строгого режима и год в тюрьме, а Исаев - шесть лет в колонии общего режима. Оба брата и их защита настаивали на невиновности, приговор будет оспорен в апелляционной инстанции.
Адвокат Марк Алексеев считает, что приговор связан с сексуальной ориентацией братьев, а также их с участием в работе оппозиционного властям Чечни телеграм-канала Osal Nakh 95.
В суде Алексеев заявил о многочисленных нестыковках в показаниях свидетелей. К примеру, он указывает, что следствие не установило факт общения подсудимых с обвиняемым в участии в незаконном вооружённом формировании и впоследствии убитым Рустамом Борчашвили, как и не предоставило доказательств того, что он боевик. Братьев суд признали виновными в том, что они передали Борчашвили пакет с хлебом, шоколадом и другими продуктами.
Отметим, что у правозащитников сомнения вызывает сам факт оказания помощи: один из братьев собирался совершить трансгендерный переход, а второй - гей. Правовую поддержку Магамадову и Исаеву оказывает помогающая ЛГБТ кризисная группа "СК SOS", пишет Кавказ.Реалии.
- В феврале прошлого года Магамадова и Исаева похитили из кризисной квартиры в Нижнем Новгороде и вывезли в Чечню. В августе братья заявили, что их избивают, требуя признательных показаний. Следственное управление Следственного комитета Чечни отказалось возбуждать уголовное дело о пытках.
- Магамадов и Исаев ходатайствовали о переносе рассмотрения их дела в другой регион, так как, по их мнению, в Чечне они не могут надеяться на беспристрастный суд. Протестуя против отказа суда, 21 декабря они объявили голодовку, которую держали до 9 января. В конце января Верховный суд Чечни окончательно отказал им в этом ходатайстве.
- Правозащитный центр "Мемориал" (в России внесен в список «иноагентов», но не согласен с этим) признал Магамадова и Исаева политзаключенными. Amnesty International призвала немедленно освободить братьев.
- Петиция на международной платформе All Out, адресованная президенту США Джо Байдену и главе Госдепартамента Энтони Блинкену, с просьбой использовать свое влияния для освобождения Исаева и Магамадова как представителей ЛГБТ, набрала более 100 тысяч подписей.
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