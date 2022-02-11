Прокуратура Чечни запросила 6 и 8 лет братьям Исаеву и Магамадову

На заседании Ачхой-Мартановского суда Чечни в пятницу гособвинение запросило реальные сроки братьям 20-летнему Салеху Магамадову и 18-летнему Исмаилу Исаеву. Родных братьев, один из которых гей, а другой намерен совершить трансгендерный переход, обвиняют в пособничестве незаконным вооруженным формированиям. Об этом сообщает Кавказ.Реалии.
Прокуратура требует для Салеха Магамадова 8,5 лет лишения свободы. Первые два года из которых он должен провести в колонии, остальные в колонии строгого режима. Исмаилу Исаеву требуют назначить 6,5 лет колонии общего режима. Разница объясняется тем, что на момент совершения вменяемого преступления Исаев был несовершеннолетним. Оглашение приговора назначено на 18 февраля.
Подсудимые вину не признают, настаивая на фальсификации уголовного дела. Защита братьев уверена, что в деле нет объективных доказательств их вины. Адвокат Марк Алексеев заявил о многочисленных противоречиях в показаниях свидетелей. По его мнению, следствие не установило факт общения подсудимых с обвиняемым в участии в незаконном вооружённом формировании.
- О похищении в Нижнем Новгороде местными сотрудниками правоохранительных органов двух уроженцев Чечни, Салеха Магамадова и Исмаила Исаева, стало известно в феврале 2021 года. Ранее их задерживали в Чечне из-за того, что они были модераторами оппозиционного телеграм-канала "Осал Нах 95". После этого в интернете появилось видео с их извинениями – на нём было видно, что молодые люди избиты. Позже правозащитники установили, что Магамадова и Исаева держали в подвале полка Патрульно-постовой службы имени Ахмата Кадырова в Грозном и заставляли под пытками учить наизусть Коран, биографию Ахмат-Хаджи Кадырова и гимны России и Чечни.
- В июле 2020 года "Российская ЛГБТ-сеть" помогла задержанным перебраться в Нижний Новгород. Магамадов и Исаев намеревались покинуть Россию, но не успели – их снова задержали и вывезли в Чечню. Несколько дней об их местонахождении ничего не было известно. Позже молодых людей обвинили в помощи террористам продуктами и арестовали. С тех пор обвиняемые неоднократно заявляли о том, что их пытают и избивают, требуя признательных показаний.
- Правозащитный центр "Мемориал" (в России внесен в список "иноагентов", но не согласен с этим) признал Магамадова и Исаева политзаключенными.
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