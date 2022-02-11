Прокуратура Чечни запросила 6 и 8 лет братьям Исаеву и Магамадову

На заседании Ачхой-Мартановского суда Чечни в пятницу гособвинение запросило реальные сроки братьям 20-летнему Салеху Магамадову и 18-летнему Исмаилу Исаеву. Родных братьев, один из которых гей, а другой намерен совершить трансгендерный переход, обвиняют в пособничестве незаконным вооруженным формированиям. Об этом сообщает Кавказ.Реалии.

Прокуратура требует для Салеха Магамадова 8,5 лет лишения свободы. Первые два года из которых он должен провести в колонии, остальные в колонии строгого режима. Исмаилу Исаеву требуют назначить 6,5 лет колонии общего режима. Разница объясняется тем, что на момент совершения вменяемого преступления Исаев был несовершеннолетним. Оглашение приговора назначено на 18 февраля.

Подсудимые вину не признают, настаивая на фальсификации уголовного дела. Защита братьев уверена, что в деле нет объективных доказательств их вины. Адвокат Марк Алексеев заявил о многочисленных противоречиях в показаниях свидетелей. По его мнению, следствие не установило факт общения подсудимых с обвиняемым в участии в незаконном вооружённом формировании.