В Чечне из-за атаки беспилотников пострадали шесть человек

Чечня снова попала под атаку беспилотников: обломки упали на супермаркет и жилые дома, пострадали шесть человек.

Несмотря на режим беспилотной опасности, который объявляли и в других республиках, на Северном Кавказе прошли праздничные мероприятия в честь 81-летней годовщины окончания Великой Отечественной войны. В Ставрополе на парад вывели колонну детсадовцев.

По данным республиканского сайта "Чечня Сегодня", над республикой сбили пять беспилотников. В Грозном обломки упали на здание супермаркета, там полностью сгорела крыша и верхний этаж. Повреждены три верхних этажа в многоэтажке в Ипподромном районе города и частный дом в селе Пролетарское. Два других дрона упали на полях в поселке Даши Акаева и селе Белтагой. По официальным данным, пострадали шесть человек – степень ранений неизвестна, но утверждается, что их жизни ничего не угрожает.

Взрывы и стрельба были слышны минувшей ночью также в Ачхой-Мартане, сообщили в чеченском движении Niyso, однако подробностей пока нет.

Ни глава Чечни, ни его соратники не комментировали вторую атаку дронов за двое суток.

Парады в честь 9 мая прошли во Владикавказе, Махачкале, Волгограде, Краснодаре и Ставрополе, где прошла колонна дошкольников, одетая в форму российской армии. В Ростове-на-Дону традиционный парад был отменен из-за угрозы ударов со стороны Украины.

Накануне, в ночь на 8 мая, беспилотники ударили по промышленной зоне в Ростове. Одной из целей стало здание компании "Аэронавигации Юга России". Из-за этого приостановили работу 13 аэропортов на юге и Кавказе: в Сочи, Геленджике, Краснодаре, Минеральных Водах, Махачкале, Грозном, Ставрополе, Владикавказе, Нальчике, Элисте, Магасе, Волгограде и Астрахани. Они все еще работают с перебоями.