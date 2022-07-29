В Чечне местного жителя задержали из-за сексуальной ориентации

Правозащитник Игорь Кочетков обратился в Следственный комитет и прокуратуру с требованием разобраться в ситуации с задержанием жителя Грозного из-за сексуальной ориентации. Он опасается, что молодого человека могли убить. Об этом сообщает Кавказ.Реалии.

По словам Кочеткова, несколько дней назад к нему стали поступать просьбы о помощи от знакомых Ризвана Дадаева, а затем ему отправили видео допроса молодого человека неизвестными. На кадрах в темное время суток человек за камерой – предположительно, сотрудник силовых структур – задает вопросы Дадаеву о том, почему его задержали. Последний отвечает, что хотел встретиться с парнем для секса.

"Известны многочисленные случаи исчезновений и пыток гомосексуальных и бисексуальных людей в Чечне. Ризван Дадаев, возможно, находится в смертельной опасности", – пишет Кочетков на своей странице в фейсбуке.

Правозащитник добавил, что обратившиеся знакомые Дадаева не уверены, что молодой человек еще жив. Они также опасаются самостоятельно обращаться в правоохранительные органы.

Кочетков направил заявления в различные государственные структуры с просьбой установить, кто именно задержал Дадаева, провести проверку законности их действий и местонахождение юноши.