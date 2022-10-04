В Чечне после давления властей умер муж участницы антивоенного митинга

В Чечне умер от сердечного приступа Адам Мурадов – муж одной из участниц митинга против мобилизации, который прошел в Грозном 21 сентября. По утверждению Центра защиты прав человека "Мемориал", Мурадова заставили избить его супругу, а их 18-летнего сына насильно отправили на войну в Украину.

По данным "Мемориала", 21 сентября полицейские задержали участниц митинга и отвезли в мэрию Грозного. Позже туда привезли их родственников-мужчин. Их заставили избить участниц акции, угрожая, что иначе это сделают сами полицейские. Эту информацию также подтвердил чеченский оппозиционер Ибрагим Янгулбаев.

"О том, что мужчин заставили избить своих жен нам рассказали непосредственно сами потерпевшие. Было похищено 120-130 женщин после митинга. А сколько было похищено их родственников мы точно не можем сказать, но не меньше 120, потому что родственников похищали намного больше", – рассказал Янгулбаев изданию "Верстка".

25 сентября 18-летний сын одной из задержанных участниц митинга Валид Мурадов позвонил родным и сообщил, что находится в самолете, который летит в Украину. Еще через два дня Валид Мурадов сказал, что его скоро "отправят на передовую". На следующий день его отец Адам Мурадов скончался во время молитвы от сердечного приступа. По данным правозащитников, Валиду разрешили приехать на похороны отца.

"Наши источники в республике сообщают, что на данный момент на семью Мурадовых оказывается сильное давление со стороны силовиков. Они требуют, чтобы Мурадовы под запись на видеокамеру опровергли всю информацию о противоправных действиях в их отношении – о насильственной отправке Валида в Украину и избиении его матери – так как эта история вызвала большой резонанс среди чеченцев", – утверждают в "Мемориале".

Адам Мурадов был дядей Дауда Мурадова, которого в декабре 2020 года депортировали в Россию из Франции, где он просил убежище. В России Дауд подвергся пыткам, ему предъявили тяжкие обвинения в террористической деятельности. 5 февраля 2021 года Дауд умер при невыясненных обстоятельствах в СИЗО-1 Грозного. Его тело так и не выдали родственникам для захоронения.