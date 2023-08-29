Суд в Праге приговорил бывшего сотрудника Служба государственной безопасности Чехословакии Яна Хаташа к двум годам условного заключения и штрафу в 150 тысяч крон ($6750) за преследование оппозиционера в 1970-е годы. Бывший подпоручик признан виновным в злоупотреблении служебными полномочиями.

Как установил суд, в 1977 году Хаташ участвовал в преследовании юриста Васила Латты, поставившего подпись под программным документом Хартия-77. Декларация провозгласила необходимость борьбы за права человека в Чехословакии. Подписавших документ увольняли с работы, арестовывали, заставляли эмигрировать из страны.

В мае 1977 года Хаташ пришёл на работу к Латте в районную жилищную ассоциацию и попросил уволить того с должности. В том же месяце районное управление общественной безопасности в Праге 9 потребовало, чтобы диссидента проверили на знание правил дорожного движения, лишили водительских прав и, по возможности, аннулировали технический паспорт его автомобиля, — рассказывает iDNES.

В конце осени того же года Латаш был вызван в Службу государственной безопасности, где Хаташ потребовал от него сотрудничать с органами или покинуть страну. Его неоднократно вызвали на допросы, избивали, его жене заявляли, что он ей изменяет, их автомобиль раз в месяц вызывали на техосмотр, вспоминает его сын. В 1981 году семья была вынуждена эмигрировать в Западную Германию.

73-летний Хаташ, дослужившийся в госбезопасности до звания майора, вину отрицает. Он заявляет, что не преследовал Латаша и других диссидентов и всегда действовал по закону. Судья заявил, что не ожидает, что подсудимый нарушит условное наказание и попадёт в тюрьму, и назвал приговор "моральной оценкой". "По крайней мере, в некоторой степени он будет наказан штрафом", — сказал он.