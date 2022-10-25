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В Чехии памятник красноармейцам разрисовали под стиральную машину

В чешском городе Литомержице неизвестные разрисовали постамент памятника павшим красноармейцам, сделав его похожим на стиральную машину. Саму фигуру советского солдата облили красной краской.

Во вторник в соцсетях появились соответствующие фотографии, которые публиковали, в том числе, местные жители.

Власти города заявили, что уберут краску и снабдят памятник табличкой с разъяснением исторических деталей, сообщают Novinky.cz. Издание отмечает, что в связи с российским вторжением на украинскую территорию в Чехии за последние месяцы были и другие случаи порчи аналогичных работ.

Монумент в Литомержице, в центральном парке Йирасковы сады, был установлен в 1975 году, и посвящен всем советским воинам, павшим при освобождении Чехословакии от нацистов. Формально памятник имеет статус воинского захоронения, хотя никаких останков под ним нет, пишет Vinegret.cz.

В 2011 году обсуждалась возможность убрать памятник в связи с реконструкцией парка. Но в итоге работа осталась на своём месте - администрация города указала на межгосударственное соглашение между Чехией и Россией.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

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