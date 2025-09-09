В Челябинске после доноса закрыли выставку с портретом Шульман

В Челябинске после доноса закрыли выставку портретов выдающихся женщин. Поводом для жалобы стал портрет российского политолога Екатерины Шульман, пишет проект Сибирь.Реалии.

Выставку под названием "Женщина, которая меня вдохновляет", на которой были представлены картины художниц из разных регионов, закрыли после одного дня работы, говорится на странице Российского феминистского объединения "ОНА".

Экспозицию в библиотеке имени Пушкина организовала местная организация "Женщина может". Предполагалось, что выставка продлится до конца сентября, однако неизвестные пожаловались властям.

Поводом для жалобы, как утверждается, стал портрет политолога Екатерины Шульман, которую российские власти признали "иноагентом" после отъезда из России в связи с началом полномасштабной войны против Украины.