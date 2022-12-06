ЕС призвал Балканы к единству во внешней политике

Лидеры ЕС и балканских государств, претендующих на членство в европейском блоке, на саммите в Тиране во вторник обсудили вопросы, связанные с миграцией, кибербезопасностью, дипломатические контакты.

В итоговой декларации Евросоюз подтверждает "полную приверженность" перспективам вхождения в блок новых участников и призывает ускорить переговоры о вступлении. В ответ на это ЕС ждёт солидарности от партнёров в Западных Балканах и хочет видеть их внешнюю политику соответствующей своим принципам, отмечается в документе.

Прошедшая 6 декабря встреча - это первый саммит ЕС-Западные Балканы, организованный за пределами Европейского Союза. Пять из шести претендующих на членство стран - Албания, Босния, частично признанная республика Косово, Черногория и Северная Македония - поддерживают санкции ЕС против России за её военное вторжение в Украину. Ограничения пока не одобрила лишь Сербия.

Как заявил президент Сербии Александр Вучич, для его страны "неестественно" вводить санкции против России. Белград не согласился с принятой на встрече в Тиране декларацией, но сам лично он против неё ничего не имеет, сказал Вучич.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступила с предупреждением, что Россия, а также Китай пытаются оказывать влияние на Западных Балканах на фоне войны в Украине. Верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель подчеркнул, что укрепление взаимодействия блока с шестью балканскими странами как никогда важно сейчас для безопасности Европы - с учётом войны, развязанной Россией в Украине.

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