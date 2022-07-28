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В Черногории начали замораживать недвижимость попавших под санкции ЕС россиян

Марина в Черногории, архив

В Черногории в рамках санкций начали замораживать недвижимость российских граждан, попавших под санкции Евросоюза. Об этом со ссылкой на сайт правительства страны сообщил канал "Настоящее Время".

Ранее министр внутренних дел Черногории Филип Аджич заявлял, что в стране будут заморожены 44 объекта недвижимости, собственниками которых являются россияне. Черногория не является членом ЕС, но стремится присоединиться к блоку.

В прошлом году российские граждане и компании приобрели на территории страны недвижимость на 49,46 миллиона евро, пишет "Коммерсантъ". Радиостанция “Коммерсантъ-ФМ” утверждает со ссылкой на участников рынка, что после начала войны с Украиной спрос на черногорскую недвижимость со стороны россиян увеличился в два раза.

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