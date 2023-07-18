В Дагестане переименуют стадион имени Елены Исинбаевой

Глава Дагестана Сергей Меликов заявил о необходимости переименовать стадион в Махачкале, который сейчас носит имя Елены Исинбаевой – двукратной олимпийской чемпионки по прыжкам с шестом, имеющей дагестанские корни, сообщает Кавказ.Реалии.

Причиной стал переезд Исинбаевой в Испанию и её заявление, в котором она назвала себя "человеком мира". Ранее Исинбаева была доверенным лицом президента России Владимира Путина, она имеет воинское звание майора.

Меликов утверждает, что стадион "Труд", которому в 2017 году было присвоено имя Исинбаевой, был переименован "скоропалительно, без учета мнения горожан". Чиновник подчеркнул, что спортсменка никогда не связывала с Дагестаном "свою жизнь, свое прошлое и будущее".

При этом "поводом" для переименования стадиона и "серьезным сигналом" Меликов назвал "последние заявления спортсменки, сделанные из-за кордона". По словам Меликова, будет правильно, если новое название объекта выберут сами дагестанцы. Он поручил республиканскому Минспорту и мэрии Махачкалы организовать эту работу.

Ранее также стало известно, что Исинбаева возобновит работу в Международном олимпийском комитете (МОК) после проведенной в отношении неё проверки. МОК проверял высказывания Исинбаевой о войне против Украины. Рассказывая о завершении проверки в социальных сетях, Исинбаева написала: "Я человек мира, всегда была и ею останусь!".

После начала полномасштабной российской военной агрессии президент Украины Владимир Зеленский внёс Елену Исинбаеву в санкционный список. По его мнению, спортсменка много лет поддерживает агрессивные и репрессивные действия российской власти.

Известно, что в 2012 году Исинбаева была доверенным лицом Владимира Путина на президентских выборах, а в январе 2020 года вошла в рабочую группу по поправкам к Конституции России. Они, в частности, позволяют Путину избираться ещё на два срока.

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