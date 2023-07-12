СМИ сообщили, что доверенное лицо Путина Исинбаева живет в Испании

Российская спортсменка, двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева переехала в Испанию. Об этом сообщает испанское издание El Digital Sur.

По данным журналистов, Исинбаева находится на Канарских островах, на Тенерифе. El Digital Sur пишет, что спортсменка живёт в роскошном комплексе, но ведёт сдержанный образ жизни.

Исинбаева публикацию пока не комментировала.

Спортсменка – обладательница 28 мировых рекордов в прыжках с шестом. В 2012 году Исинбаева была доверенным лицом Владимира Путина на президентских выборах. Была в составе рабочей группы по изменению российской Конституции. Принятые поправки позволили президенту России оставаться у власти до 2036 года.

В мае 2015 года министр обороны Сергей Шойгу присвоил ей звание майора. До этого она заключила пятилетний контракт с Минобороны и была назначена на воинскую должность инструктора по легкой атлетике Центрального спортивного клуба армии. В ноябре 2017 года она говорила, что присоединяется к движению Putin Team, которое создал российский хоккеист Александр Овечкин.

В феврале президент Украины Владимир Зеленский ввел против Исинбаевой санкции за поддержку полномасштабного российского вторжения.

Исинбаева также является членом Международного олимпийского комитета. В июне 2023 года в комитете по этике МОК заявили о проведении проверки в отношении Исинбаевой на предмет поддержки боевых действий и наличия контрактных обязательств с военными структурами. Отмечалось, что учитываться будет только период после 24 февраля 2022 года.

Норвежское издание NRK cо ссылкой на представителя комитета позже писало, что Исинбаевой разрешили остаться в МОК.

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