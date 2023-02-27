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В Дагестане при строительстве обнаружили массовое захоронение

Останки погибших под Махачкалой

В Дагестане, неподалёку от Махачкалы, при проведении строительных работ было обнаружено массовое захоронение. В братской могиле - 18 скелетов, у многих из них есть дыры в черепах. По данным следственного управления СКР по Дагестану, захоронение может относиться к годам сталинских репрессий.

Пресс-секретарь Следственного комитета по Дагестану Оксана Тенетова сообщила изданию "Кавказ.Реалии", что комитет проводит проверку. Она подтвердила, что останки могут относиться к 1930-м годам прошлого века. На месте находки работают правоохранители. Более подробных комментариев пока не последовало.

Безымянные захоронения жертв сталинских репрессий на территории России и бывшего СССР продолжают находить до сих пор. Например, в конце 2022 года Музей истории Екатеринбурга обнародовал предварительные результаты исследований братской могилы на Московском тракте недалеко от города. Там лежат останки около двух тысяч казнённых в 1930-е годы.

Исследованием массовых захоронений в карельском урочище Сандармох занимался историк из Петрозаводска, глава карельского "Мемориала" Юрий Дмитриев. Там были найдены около 150 могильных ям, в которых могли находиться останки около 4,5 тысячи человек.

В 2021 году суд приговорил Дмитриева к 15 годам лишения свободы по обвинению в изготовлении детской порнографии, развратных действиях и хранении оружия. По всем этим статьям он ранее был оправдан. Правозащитные организации и сторонники историка называют его преследование политическим.

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