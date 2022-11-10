Историка Юрия Дмитриева в четвёртый раз отправили в штрафной изолятор

Карельского историка и правозащитника Юрия Дмитриева, отбывающего срок в мордовской исправительной колонии №18, отправили в штрафной изолятор на 10 суток. Он, как утверждается, не поздоровался с работником колонии. Об этом сообщает "ОВД News".

Это уже четвёртое подобное взыскание для 66-летнего заключённого. В сентябре он суммарно пробыл в ШИЗО 13 суток. Его наказывали за то, что он не поздоровался по форме с представителем администрации, держал на кровати домашнее животное (днём там спала кошка, которую Дмитриев подкармливает), не убрал вовремя руки за спину. Правозащитники считают, что таким образом администрация колонии оказывает на него давление.

В декабре прошлого года суд приговорил Юрия Дмитриева к 15 годам лишения свободы. Его признали виновным по делам об изготовлении детской порнографии, развратных действиях и хранении оружия. По всем этим статьям он ранее был оправдан. Правозащитные организации и сторонники историка называют его преследование политическим.