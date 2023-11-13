В деле о коррупции премьер-министра Португалии спутали с другим Коштой

При расследовании дела о коррупции в правительстве Португалии премьер-министра страны Антониу Кошту перепутали с министром экономики Антониу Коштой Силвой. Об этом сообщают Euronews и Euractive.

Премьер-министр подал в отставку на прошлой неделе – после того, как пять человек, в том числе глава его администрации, были арестованы по делу о коррупции. Прокуратура установила, что "подозреваемые ссылались на имя премьер-министра" при осуществлении своей деятельности.

Спустя несколько дней прокуратура признала ошибку с именами. По словам адвокатов, её ввела в заблуждение расшифровка перехваченного телефонного разговора. Отмечается, что на самой записи слышно слово "Силва".

Объявляя о своей отставке, Кошта говорил, что невиновен, но его должность не должна быть запятнана расследованием. Спустя несколько дней президент Португалии объявил о роспуске парламента. Новые выборы планируют провести 10 марта.