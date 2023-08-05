В деле о "покушении" на Симоньян и Собчак появилась новая участница

В деле о возможном покушении на главного редактора прокремлёвского телеканала RT Маргариту Симоньян и основателя проекта "Осторожно, Media" Ксению Собчак появилась 16-летняя девушка по имени Анастасия. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на материалы следствия.

Меру пресечения Анастасии не выбрали. По всей вероятности, она будет находиться в статусе свидетеля по делу о хулиганстве, совершённом группой лиц.

По делу о хулиганстве проходят восемь человек. Следователи утверждают, что они состояли в некой неонацистской группировке "Параграф 88" и избивали мигрантов. При этом в решении суда об аресте обвиняемых в подготовке покушения на Симоньян и Собчак не упоминается.

Обвиняемые по делу об избиении мигрантов, по данным "Коммерсанта" использовали свою несовершеннолетнюю подругу для того, чтобы выманивать жертв в безлюдные места, где на них нападали. Виде они публиковали в телеграме, который якобы привлёк внимание Службы безопасности Украины (СБУ) и российских спецслужб. При этом СБУ, как утверждает российская сторона, поручила группе подготовку покушения на Симоньян и Собчак.

Анастасия упоминается как минимум в двух эпизодах дела. Один связан с избиением 24-летнего гражданина Таджикистана, второй – с нападением на 21-летнего выходца из Узбекистана, пишет "Коммерсантъ".

Газета отмечает, что следствие также планирует вменить обвиняемым статью о создании экстремистского сообщества или участие в нём.