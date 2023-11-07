Певец Shaman списал часть своего диплома из "Википедии"

Большая часть диплома российского певца "патриотической направленности" Shaman содержат заимствования. Некоторые страницы списаны полностью, в том числе из "Википедии". Это выяснил "Диссернет".

Согласно анализу, 19 из 26 страниц сущностной части диплома, который Shaman (настоящее имя – Ярослав Дронов) защитил в Гнесинке в 2016 году, содержат заимствования. При этом 11 страниц списаны из других источников полностью, две из них – из "Википедии".

Shaman стал популярен после российского вторжения в Украину, начав исполнять песни патриотической тематики. Исполняя песню "Я русский" на концерте, который недавно транслировал Первый канал, Shaman нажал красную кнопку на символическом "ядерном чемоданчике" – после чего над стадионом взорвался фейерверк.

Некоторые исследователи считают, что таким образом певец нормализует тему ядерного удара в публичном пространстве – вслед за президентом России Владимиром Путиным и работником ВГТРК Дмитрием Киселёвым.

Другие новости Радио Свобода: