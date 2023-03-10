Президентский фонд выделит почти 30 млн рублей на оперу с участием Шамана

Президентский Фонд культурных инициатив выделит 28,7 миллионов рублей на постановку оперы "Князь Владимир". Главную роль в ней должен исполнить поп-певец Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом Shaman. Дронов стал известен после начала войны в Украине пропагандистскими хитами "Я русский" и "Встанем". Он неоднократно выступал на концертах в поддержку кремлёвской политики, в том числе на митинге-концерте в Лужниках 22 февраля, в котором участвовал президент России Владимир Путин.

Этно-опера "Князь Владимир", как указано в заявке на президентский грант, будет повествовать о крещении Руси и "способствовать подъёму патриотического духа, укреплению традиционных духовно-нравственных ценностей и торжества русскости". Музыку к ней написал композитор и продюсер Игорь Матвиенко, чей продюсерский центр является получателем гранта. Общий бюджет оперы составляет почти 40 миллионов рублей, 28,7 миллионов из которых составит президентский грант, а ещё 10,9 миллионов - стороннее финансирование.

В описании проекта заявлено, что в современной российской культуре существуют такие проблемы, как оторванность от культурно-исторических корней и засилье западной музыки. Опера должна отразить дух времени, "когда Россия, воплощая в себе оплот традиционных ценностей, противопоставляет себя гегемонии западной культуры, выраженной в идеологии общества потребления". Местами исполнения проекта названы Москва и город Судак в аннексированном Крыму.