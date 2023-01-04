Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

В Днепре снесли памятник Александру Матросову работы Вучетича

Монумент Матросову, архив

Власти украинского города Днепр (Днепропетровск) снесли памятник Герою Советского Союза Александру Матросову работы архитектора Евгения Вучетича. Он, вместе с другими монументами, связанными с Россией и СССР, будет храниться на территории коммунального предприятия "Зооконтроль", — передаёт Общественная телерадиокомпания Украины.

Работа Вучетича снесена в рамках проводимой в стране кампании по дерусификации, в рамках которой из публичного пространства удаляются монументы, связанные с историей и культурой России или Советского Союза. 4 января в Днепре был демонтирован памятник Герою СССР генералу Ефиму Пушкину, оборонявшему город во Вторую мировую войну в 1941 году, до этого — советскому пионеру-подпольщику Владимиру Дубинину, поэту Александру Пушкину, писателю Максиму Горькому и лётчику Валерию Чкалову. Готовится снос памятника Михаилу Ломоносову.

В августе министерство культуры Украины включило фамилию Матросова в список имён исторических и культурных деятелей, которые прежде всего должны быть убраны из украинских топонимов. Согласно официальной биографии, Матросов родился в Екатеринославе, так в 1924 году назывался Днепр. Многие учёные подвергают этот факт сомнению, согласно исследованиям биографии военного он мог вообще никогда не бывать в этом городе.

  • В декабре начальник управления по вопросам охраны культурного наследия Днепра Надя Лиштва в интервью Общественной телерадиокомпании Украины рассказала, что демонтированные памятники, представляющие художественную ценность, могут быть установлены в художественные музеи.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Newsletter Subscription

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG