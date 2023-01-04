В Днепре снесли памятник Александру Матросову работы Вучетича

Власти украинского города Днепр (Днепропетровск) снесли памятник Герою Советского Союза Александру Матросову работы архитектора Евгения Вучетича. Он, вместе с другими монументами, связанными с Россией и СССР, будет храниться на территории коммунального предприятия "Зооконтроль", — передаёт Общественная телерадиокомпания Украины.

Работа Вучетича снесена в рамках проводимой в стране кампании по дерусификации, в рамках которой из публичного пространства удаляются монументы, связанные с историей и культурой России или Советского Союза. 4 января в Днепре был демонтирован памятник Герою СССР генералу Ефиму Пушкину, оборонявшему город во Вторую мировую войну в 1941 году, до этого — советскому пионеру-подпольщику Владимиру Дубинину, поэту Александру Пушкину, писателю Максиму Горькому и лётчику Валерию Чкалову. Готовится снос памятника Михаилу Ломоносову.

В августе министерство культуры Украины включило фамилию Матросова в список имён исторических и культурных деятелей, которые прежде всего должны быть убраны из украинских топонимов. Согласно официальной биографии, Матросов родился в Екатеринославе, так в 1924 году назывался Днепр. Многие учёные подвергают этот факт сомнению, согласно исследованиям биографии военного он мог вообще никогда не бывать в этом городе.