В Днепре в результате российского ракетного удара погибли 4 человека

Последствия удара по Днепру
В городе Днепр в результате российского ракетного удара 1 декабря погибли четыре человека, более 20 пострадали, сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Владислав Гайваненко.

По его словам, спасательная операция продолжается. По предварительным данным, повреждены СТО и предприятие.

Российские военные регулярно атакуют регионы Украины. Власти России отрицают, что российская армия во время полномасштабной войны наносит целенаправленные удары по гражданской инфраструктуре Украины. Удар по Днепру российская сторона пока не комментировала.

Утечка переговоров России и США
