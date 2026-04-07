В Днепропетровской области атакам подверглись два автобуса с людьми

В Днепропетровской области Украины за сутки произошло две атаки на пассажирские автобусы, сообщают местные власти.

В Красногригоровской громаде, в Никопольском районе, удар пришёлся на автобус-маршрутку межгородского сообщения, написал во вторник днём в своём телеграм-канале начальник областной военной администрации Александр Ганжа.

По его сведениям, ранения получили женщина и четверо мужчин. Медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь, добавил глава администрации.

Утром вторника сообщалось, что удар российского FPV-дрона пришёлся на городской автобус, который подъезжал к остановке в центре Никополя. В результате погибли четыре человека, еще 16 получили ранения. В больницах, как отмечал президент Украины Владимир Зеленский, находятся семь пострадавших.

Никополь находится у линии фронта и регулярно подвергается атакам. Российские военные последние удары не комментировали.