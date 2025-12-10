Ссылки для упрощенного доступа

В Днепропетровской области из-за российских атак повреждён газопровод

После одного из российских обстрелов (архивное фото)
После одного из российских обстрелов (архивное фото)
В Днепропетровской области из-за российских атак погиб один человек, ещё двое пострадали, сообщил исполняющий обязанности главы областной военной администрации Владислав Гайваненко.

По его словам, в результате удара FPV-дрона по Зеленодольской общине Криворожского района поврежден газопровод, погиб мужчина.

В Никопольском районе пострадали два человека. Повреждены инфраструктура и сельскохозяйственное предприятие, загорелся частный дом, задеты линии электропередач и автомобиль, сообщает "Настоящее Время".

Российские военные также ударили по Корюковскому району в Черниговской области. В результате попадания дрона в гражданский объект возник пожар. По данным Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, никто не пострадал.

Всего в ночь на 10 декабря российские войска запустили по территории Украины 80 беспилотников, сообщили Воздушные силы Украины. По их данным, сбить удалось 50 беспилотников.

Украинские власти и международные организации квалифицируют удары по гражданской инфраструктуре и мирному населению как военные преступления России, при этом российские власти этого не признают, заявляя, что атаки направлены по военным объектам.

