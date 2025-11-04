В Днепропетровской области в из-за атак погиб человек, еще 11 ранены

Российские войска в ночь на 4 ноября выпустили по Украине 130 дронов, шесть ракет С-300 и одну баллистическую ракету "Искандер-М", сообщили Воздушные силы ВСУ. 92 беспилотника были нейтрализованы.

В Днепропетровской области в Николаевской общине в результате удара ракеты и БПЛА погибла 65-летняя женщина, еще восемь человек пострадали, среди них двое детей. Пятилетняя девочка, по словам представителей местной администрации, находится в больнице в тяжелом состоянии.

В Никополе в Днепропетровской области, по заявлению местных спасателей, российские войска целенаправленно ударили по автомобилю скорой помощи, который вез больного в больницу. Трое медиков получили травмы, пациент не пострадал.

В Одесской области российские войска нанесли массированный удар по энергетической и портовой инфраструктуре. Представители компании ДТЭС сообщили, что энергетический объект в Одессе получил значительные повреждения.

В Харьковской области в результате атак пострадали шесть человек, в том числе двое пожарных, сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям. Горели три частных дома, газовая труба и объект гражданской инфраструктуры.