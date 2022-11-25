В долгом ящике. Рикард Йозвяк - о ЕС, Сербии и Косове

После череды попыток Брюсселя достичь соглашения между Сербией и Косовом пришло время задаться вопросом, способен ли Евросоюз действительно нормализовать отношения между Белградом и Приштиной? А также вопросом о том, являются ли глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель и представитель ЕС по Западным Балканам Мирослав Лайчак теми людьми, которые способны добиться этого? Когда переговоры между премьер-министром Косова Альбином Курти и президентом Сербии Александром Вучичем, которые прошли 21 ноября в Брюсселе, как казалось, провалились, Боррель сделал одно из наиболее резких на сегодняшний день заявлений, о том, в чём заключалась проблема и, что более важно, о том, кто виноват: "Для обеспечения прозрачности я должен сказать: мы выдвинули предложение, которое помогло бы избежать рискованной ситуации. Президент Вучич его принял, но премьер-министр Курти, к сожалению, не принял. Я передам эту информацию государствам – членам Евросоюза. Я сообщу моим коллегам, министрам иностранных дел стран ЕС, и нашим партнерам о поведении сторон и о проявлении неуважения к международно-правовым обязательствам. Должен сказать, что это в особенности касается Косова. Я знаю, что это посылает крайне негативный политический сигнал".

Боррель, вероятно, сообщил своим коллегам - стало известно, что двумя днями позже соглашение-таки подписали (Сербия обещала прекратить практику выдавать регистрационные таблицы с аббревиатурой КМ ("Косовска-Митровица"), а косовские власти обещали не штрафовать водителей, чьи автомобили уже зарегистрированы таким образом - Прим. РС.). Боррель выделяется на фоне своих предшественников на посту главы внешнеполитического ведомства ЕС Кэтрин Эштон и Федерики Могерини, которые также пытались справиться с переговорами между Приштиной и Белградом. В отличие от многих других, Боррель рассказывает СМИ о ходе переговоров. И когда он говорит с журналистами, он делает это с откровенностью, которую СМИ приветствуют. Однако иногда это подрывает саму суть посреднической роли, потому что после его заявлений проще не становится.

Ничего не сдвинется с места, пока не сдвинется всё

Тем не менее, это не значит, что Боррель не прав. Терпение Брюсселя было на исходе: большинство дипломатов Евросоюза описывают Альбина Курти как "бескомпромиссного", "неосмотрительного" и "трудного" в диалоге человека. Он и вправду является политиком другого типа по сравнению с предыдущими лидерами Косово, которые приезжали в Брюссель на переговоры с Сербией. Курти приезжает туда, чтобы "свести счёты" с Белградом и Вучичем, таким образом набирая политические очки у себя дома, и не пытается при этом угодить ЕС. Немногие могут объяснить, какими принципами Курти руководствуется во взаимодействии с Евросоюзом. Но можно легко сделать вывод: у него кончилось терпение по отношению к ЕС и большинство граждан Косово согласны с ним, и не без оснований.

В декабре Босния и Герцеговина с большой долей вероятности станет кандидатом на вступление в Евросоюз, и Косово останется единственной страной Западных Балкан, у которой нет этого статуса. Приштина официально подаст заявку на вступление, но все предполагают, что заявка будет встречена прохладно, поскольку пять государств – членов ЕС до сих пор не признают независимости Косова. Республика окажется не только позади всех стран региона, но также позади Украины и Молдовы, которые до начала российского вторжения в феврале этого года не имели никаких шансов вступить в ЕС.

Давайте посмотрим на затянувшийся процесс предоставления гражданам Косово безвизового въезда в Евросоюз. Этим правом граждане других стран Западных Балкан, которые не входят в ЕС, пользуются уже более десяти лет. Были признаки того, что Косово получит такое право в начале следующего года. Но затем Франция, которая остаётся одной из скептически настроенных стран, предложила сделать это одновременно с введением в действие Европейской системы информации и разрешений на поездки. Речь идет о европейской версии американской Электронной системы авторизации въезда. По сути, это электронный механизм, который отслеживает въезд в Шенгенскую зону граждан из стран, которые не входят в Евросоюз, но имеют с ним безвизовый режим. Запуск откладывался несколько раз и предварительно был запланирован на 1 ноября 2023 года. Но Испания, которая не признаёт независимость Косова, спохватилась, что это может произойти во время шестимесячного председательства Мадрида в Совете Евросоюза. В итоге предоставление гражданам Косова безвизового въезда вновь отложили, теперь на 1 января 2024 года. Срок ожидания увеличился всего на несколько месяцев, и дипломаты Евросоюза отмечают, что "теперь по крайне мере назначена дата". Но для Приштины это был унизительный процесс, и Косово потеряло веру в Брюссель.

Курти заявил, что Боррель отказался от предложения установить крайний срок для окончательной нормализации отношений между Косово и Сербией на март 2023 года. Он также сослался на широко обсуждаемое, но менее заметное предложение, которое Брюссель разработал при поддержке Франции и Германии. Подлинность этого предложения Брюссель категорически отрицал, но теперь вроде выясняется, что оно-таки существует. Брюссель настаивал на том, что вопрос автомобильных номеров должен быть решен в первую очередь, прежде чем получится договориться о чём-либо другом: "Не может быть никаких переговоров о нормализации отношений, пока существует угроза насилия". Это означало, что Приштина должна отложить начало перерегистрации автомобильных номерных знаков в Северном Косове, а Белград, должен приостановить выдачу новых номерных знаков в муниципалитетах Косово, где проживает сербское большинство.

По сути, это всё та же проблема, из-за которой стороны несколько раз оказывались на грани конфликта, пока эту проблему снова не отложили в долгий ящик. Совершенно понятно, что Курти хочет найти комплексное решение, а не решать проблему по частям, потому что такой подход ещё ни разу не сработал. С одной стороны, сербская сторона может справедливо указать, что Косово тянет с созданием Сообщества сербских муниципалитетов на севере страны (это является ключевым пунктом Брюссельского соглашения, заключенного в 2013 году). С другой стороны, и Косово может указать, что многие положения этого соглашения остаются невыполненными из-за нежелания сербов. Другими словами: ничего не сдвинется с места, пока не сдвинется всё. Это, а также вполне возможный вывод Курти о том, что ему нечего терять из-за Евросоюза, который годами уделял его республике столь мало внимания, вероятно, и привело нас к нынешней ситуации. И мы будем находиться в этой ситуации, пока не произойдёт что-то радикальное.

Рикард Йозвяк – европейский обозреватель медиакорпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода



Высказанные в рубрике "Блоги" мнения могут не отражать точку зрения редакции