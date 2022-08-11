В Долгопрудном горела казарма московской противоракетной обороны

В подмосковном Долгопрудном ночью 11 августа загорелось здание на территории войсковой части на улице Восточная. Согласно открытым данным, там размещена дивизия, входящая в систему московской противоракетной обороны. Площадь пожара превышала 1,2 тысячи квадратных метров, передаёт государственное агентство ТАСС.

По данным издания Baza, загорелась деревянная казарма, в которой живут, в том числе, солдаты срочной службы. В то же время из фотографий, сделанных в 2019 году, можно сделать вывод, что здание не использовалось по предназначению. Как утверждается, в пожаре никто не пострадал. Его причины не сообщаются.

Согласно открытым данным, войсковая часть, в которой произошёл пожар, принадлежит 4-й дивизии ПВО, входящей в 1-ю армия противовоздушной и противоракетной обороны особого назначения. На её вооружении стоят ракетные комплексы С-400 и С-300 разных модификаций. У военного городка ранее размещалась радиолокационная станция ближнего обнаружения "А-100Б".