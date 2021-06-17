В доме депутата Максима Резника и его родных проходят обыски

В Санкт-Петербурге сотрудники правоохранительных органов проводят обыск у депутата Законодательного собрания города Максима Резника, а также в квартире его матери и на даче, пишет "ОВД.Инфо".

"Обыски сейчас завершились у него в квартире, где находится его супруга. Сотрудников полиции не смутило, что жена Максима Львовича сейчас на больничном, у нее COVID. Также обыски, судя по всему, на даче в Ленинградской области. Связи с ним нет. Уголовное дело, судя по всему, связано с родственником Резника Иваном Дорофеевым", — рассказала знакомая Резника Ольга Галкина.

Ранее Резник рассказывал об угрозах в свой адрес — после слежки за ним неизвестные мужчины потребовали депутата выступить с критикой акции в поддержку Алексея Навального 21 апреля. В противном случае, как сообщил политик, ему пригрозили уголовным делом по наркотической статье. Племянник Максима Резника Иван Дорофеев находится под стражей по делу о сбыте наркотиков. Мать Дорофеева передавала, что в СИЗО на него оказывали давление, чтобы добиться показаний на депутата.

В марте политик также сообщил о том, что злоумышленники пытались взломать аккаунты в социальных сетях, принадлежащие ему и его супруге, а также электронную почту. Перед этим на него написали жалобу из-за участия в благотворительном аукционе в поддержку политзаключенных.

Максим Резник — оппозиционный депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга, представитель "Партии Роста". В марте 2021 года Резника задержали в Москве на форуме "Муниципальная Россия", в феврале 2020 года на депутата написали жалобу из-за участия в аукционе в поддержку политзаключенных.