Силовые структуры провели обыски в доме и офиса татарского журналиста и общественного деятеля Искандера Сираджи (Сиризаева). Об этом сообщила редакция Идель.Реалии.

"Отбирают телефоны, паспорта. Если скажут, что найдены наркотики и запрещённая литература, не верьте", — написала в соцсетях жена Сираджи Эльмира. По её словам, обыски начались в шесть утра.

51-летний Сираджи — издатель и главный редактор газеты "Сираҗи сүзе" ("Слово Сираджи"), писатель и общественный деятель национального движения татар. Он начинал карьеру диктором государственного канала "Татарстан", работал в ряде татароязычных СМИ. Причины следственных действий в его доме и офисы неизвестны, официально о них не сообщалось.

В Татарстане усилилось давление на независимых журналистов и журналистику, отмечает редакция Идель.Реалии. В августе 2022 года в Казани были обысканы семь человек, сотрудничавших с Татаро-башкирской службой Радио Свобода Радио Азатлык и Идель.Реалии.

18 октября 2023 года российские власти задержали журналистку Татаро-башкирской службы Алсу Курмашеву. Ее обвиняют в том, что она не зарегистрировалась в качестве иностранного агента, возбуждено уголовное дело.