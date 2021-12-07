"Важные истории" объявили "иноагентом" за поддержку "Медузы"

Минюст внес издание "Важные истории" в реестр СМИ — "иностранных агентов" из-за твита в поддержку "Медузы" и новости на сайте Радио Свобода.

Об этом стало известно из официальных возражений ведомства, направленных в издание, которое оспаривает статус "иноагента".

Первым основанием для включения в реестр стал твит со словами: "Журналистика должна быть. И должна быть независимой" и ссылкой на страницу для донатов на сайте "Медузы". "Важные истории" опубликовали твит в апреле — после признания "Медузы" "иностранным агентом".

Вторым основанием для внесения в реестр стали новости, которые по расследованиям "Важных историй" появлялись на сайтах Радио Свобода и его региональных редакций, также признанных "иностранными агентами".

Из других "подтверждений" "иностранного" статуса "Важных историй" Минюст указал на то, что "основная часть сотрудников редакции работают из Латвии (г. Рига), другая из Москвы". Это совсем не так, заявляют журналисты. Редакция "Важных историй" находится в Москве, здесь же живут и работают 80 процентов её сотрудников.

В ноябре Минюст объяснил внесение в реестр СМИ — "иностранных агентов" журналистки "Важных историй" Ирины Долининой тем, что на нее ссылались другие СМИ-"иностранные агенты".

В ноябре стало известно, что за посты и репосты в поддержку признанных "иноагентами" "Медузы" и VTimes были объявлены "иностранными агентами" четверо бывших журналистов издания "Проект" (признано "нежелательной организацией" в России и прекратило существование).

Закон об иностранных агентах был принят в России в 2012 году. Он позволяет признавать "иноагентом" любую некоммерческую организацию, получившую деньги из-за рубежа и ведущую, с точки зрения властей, политическую деятельность. Закон несколько раз ужесточали, расширив его действие не только на организации, но и на СМИ, а также на частных лиц.

В 2021 году "иностранными агентами" были признаны десятки СМИ и их сотрудников, среди них - издания "Медуза", "Медиазона", The Insider, "Важные истории" и "Росбалт", журналисты Роман Баданин, Роман Анин, Илья Рождественский, Елизавета Маетная, Мария Железнова, Елизавета Сурначёва, и многие другие.