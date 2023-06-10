В джунглях Колумбии нашли пропавших 40 дней назад детей

В джунглях Колумбии нашли четверых детей, пропавших в начале мая после крушения небольшого самолёта. Они выжили. Об этом сообщил президент страны Густаво Петро.

Петро рассказал журналистам, что дети были одни, сейчас им оказывается медицинская помощь. Подробностей, как детям удалось выжить, он не сообщил. Но, по словам чиновников, дети принадлежат к народности уитото и старшие из них знают, как выживать в тропических лесах.

Самолёт с шестью пассажирами и пилотом разбился утром 1 мая. Через две недели поисковая группа обнаружила его обломки в густом лесу и извлекла тела трёх взрослых. Однако детей – братьев и сестёр в возрасте 13, 9 и 4 лет, а младшему не было и года – спасатели не нашли.

Предположив, что они могут быть живы, армия направила на поиски 150 солдат с собаками. Помощь оказывали и добровольцы из коренных племён. На протяжении всего времени в джунгли сбрасывали ящики с едой и воспроизводили сообщение, которое записала бабушка детей, с просьбой оставаться на одном месте.