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Колумбия декриминализировала аборты до 24 недель

Акция в поддержку решения суда о декриминализации абортов в Колумбии, Богота, 22 февраля 2022 года

Конституционный суд Колумбии постановил, что аборты, сделанные на сроке до 24 недель, не будут считаться преступлением. Активисты и правозащитники добивались соответствующего изменения в уголовном кодексе страны почти 20 лет.

В столице страны Боготе прошли массовые акции в поддержку решения суда.

До сегодняшнего дня прерывание беременности в Колумбии допускалось только в случае дефекта плода, угрозы жизни матери, в случае изнасилования или инцеста. Во всех остальных случаях женщинам грозило до четырёх с половиной лет тюрьмы. По данным правозащитников, с 2005 года за аборты были осуждены более 200 женщин.

В большинстве стран Латинской Америке прерывание беременности связано с большими сложностями в том числе из-за влияния католической церкви. Аборты абсолютно запрещены в Сальвадоре, Никарагуа и Доминикане, но в конце 2020 года их легализовала Аргентина.

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