Бутина оправдала полицейского, убившего задержанного

Член Общественной палаты России Мария Бутина одобрила действия новосибирского полицейского, который застрелил местного жителя при задержании. Об этом она написала в своем телеграм-канале.

"Защищать этого сотрудника ДПС сейчас обязан каждый из нас. Даже если применение табельного оружия, было бы не "непроизвольным выстрелом", а целенаправленным, он был бы на 100% в рамках правого поля. Налицо угроза жизни и здоровью сотрудника полиции, а, по закону, предупреждать о применении, если есть опасность, он не обязан. "Снимите с него все обвинения и наградите за службу. Иного пути нет", – добавила Бутина.

Так она прокомментировала убийство 19-летнего Векила Абдуллаева. 28 мая в районе поселка Мошково Новосибирской области сотрудники ДПС остановили после преследования автомобиль за превышение скорости. Абдуллаев попытался помочь своему знакомому, которого задержали полицейские. Один из них якобы непроизвольно выстрелил Абдуллаеву в голову, когда заламывал ему руку. Пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии, 30 мая он умер в больнице.

Следственный комитет ужесточил статью по уголовному делу с "причинения тяжкого вреда здоровью по неосторожности" на "убийство по неосторожности". Полицейского также подозревают в превышении должностных полномочий.

Мария Бутина – уроженка Алтайского края. В июле 2018 года её арестовали в США и осудили за ведение лоббистской деятельности без регистрации. Судья заявил, что Бутина выполняла распоряжения "российского чиновника" и действовала в интересах российских властей – против интересов национальной безопасности США. По словам судьи, Бутина не просто нарушила правила регистрации иностранных агентов, но отправляла информацию о США в Россию "в то время, когда Россия вмешивалась в выборы в США", и делала это умышленно. Бутина признала свою вину, её приговорили в 18 месяцам тюрьмы, а через полгода депортировали в Россию.

В 2010 году Бутина основала общественную организацию "Право на оружие", целью которой было смягчение законодательства в области ношения огнестрельного оружия.

31 мая стало известно, что Бутина выиграла праймериз "Единой России" по выборам в Государственную думу в Кировской области.