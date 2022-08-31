Учителя призвали к бойкоту "Разговоров о важном"

Гражданские объединения "Альянс учителей" и "Мягкая сила" выступили с открытым письмом, в котором призвали родителей школьников и своих коллег бойкотировать классные часы "Разговоры о важном", которые вводятся в школах России с начала нового учебного года. Авторы письма называют новые классные часы "уроками пропаганды" и считают, что они не имеют отношения к воспитанию истинного патриотизма. Они предлагают родителям не пускать своих детей на "Разговоры о важном", а учителям - отказываться от проведения таких уроков.

В письме подчеркивается, что опубликованные методические материалы для классных часов носят рекомендательный, а не обязательный характер, и что согласно российского Закона об образовании ученик имеет право посещать или не посещать мероприятия, не входящие в основную учебную программу, в том числе и классные часы.

В случае, если руководство школ будет оказывать давление на учителей или родителей, которые примут решение бойкотировать "Разговоры о важном", "Альянс учителей" и "Мягкая сила" советуют свзываться с ними и обещают поддержку.

Еженедельные классные часы "Разговоры о важном" вводятся с этого учебного года для российских школьников с 1-го по 11-й классы. Они нацелены на воспитание у школьников патриотизма и любви к родине. В методических материалах, опубликованных Министерством просвещения, в частности, предлагается рассказывать детям о "специальной военной операции" (так в России требуется называть военное вторжение в Украину) как освобождении жителей так называемых "ДНР" и "ЛНР" от неонацистов, а в качестве примеров служения отечеству использовать действия в Украине российских войск.

Закон "Об образовании" Российской Федерации запрещает педагогам и образовательным учреждениям "использовать образовательную деятельность для политической агитации, принуждения обучающихся к принятию политических, религиозных или иных убеждений".

Больше новостей в видеосюжетах Радио Свобода: