В Екатеринбурге оштрафована правозащитница Вера Мангилева

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга оштрафовал юриста, бывшего кандидата в депутаты городской думы Веру Мангилеву на 45 тысяч рублей по административной статье о "дискредитации армии".

Об этом сообщает издание It's My City.

Поводом для возбуждения дела стал пост в Мангилевой в её телеграм-канале, посвященный третьей годовщине начала полномасштабной российской агрессии против Украины. В нём она написала: "3 года войны. Первоначально целями были объявлены денацификация и демилитаризация. Цели за три года неоднократно менялись, дополнялись и переворачивались. Но самое страшное - это смерть людей. Для кого-то эти смерти стали привычными новостями... Необходимо помнить, что это ненормально! Нам нужен мир!"

Вера Мангилева получила повестку в полицию на входе в Свердловский областной суд, где она защищала другую активистку, выступающую против строительства мусорной свалки в Сысерти. На ее вопрос, откуда полиция узнала о том, что она будет в суде в этом время, вручавший повестку сотрудник полиции сослался на "тайну".

Мангилева защищала в судах задержанных на уличных протестных акциях, а также оспаривала нормативные акты, касающиеся твёрдых коммунальных отходов, и добивалась ремонта в екатеринбургском спецприемнике.