В России возбуждено дело против журналистки Елены Шукаевой

Против журналистки и общественной активистки Елены Шукаевой в России возбуждено уголовное дело по статье об уклонении от исполнения обязанностей "иностранного агента".

На пост об этом самой Шукаевой в социальных сетях обратило внимание издание "Вечерние ведомости". Согласно этой публикации, дело возбуждено следственным отделом СК по Ленинскому району Екатеринбурга в марте 2025 года, поводом стал пост Шукаевой в социальной сети "Одноклассники" без "плашки" "иностранного агента".

Журналистка рассказала, что до этого ее несколько раз штрафовали по административной статье о несоблюдении требований к "иностранным агентам". По данным "Вечерних ведомостей", речь идет о двух протоколах в апреле и сентябре 2024 года.

В августе 2022 года Елена Шукаева была оштрафована на 200 тысяч рублей по административной статье о "дискредитации вооруженных сил". 17 августа того же года она была задержана в Москве за "демонстрацию символики экстремистской организации" (ст. 20.3 КоАП). По словам адвоката Романа Качанова, поводом для этого стала публикация в 2017 году в социальной сети "ВКонтакте" ссылки на расследование ФБК "Он вам не Димон". Шукаевой тогда были назначены 14 суток административного ареста. Во время отбытия наказания она держала голодовку. 9 сентября 2022 года Шукаева была включена в реестр "СМИ-иностранных агентов", а 3 октября уехала из России и сейчас живет в Германии.

Елена Шукаева - журналистка из Екатеринбурга, сотрудничавшая с русской службой Радио Свобода, а ранее с "Новой газетой" и YouТube-каналом "Вот так", активистка общества "Мемориал" .