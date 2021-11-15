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В Екатеринбурге полицейских оправдали по делу об изнасиловании

Ленинский районный суд Екатеринбурга оправдал троих бывших полицейских, которых обвиняли в изнасиловании задержанной в служебном автомобиле. В действиях сотрудников МВД не обнаружили состава преступления. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу суда.

По версии следствия, в августе 2019 года полицейские Вадим Мустафин, Андрей Бессарабов и Вячеслав Тропин задержали 22-летнюю гражданку Казахстана, поместили её в служебный автомобиль и изнасиловали. Потерпевшая утверждает, что сотрудники ППС угрожали отвезти её в отдел и там "пустить по кругу". Все трое полицейских были уволены со службы. В МВД заявляли, что после проверки из правоохранительных органов были уволены трое их начальников, а ещё 14 сотрудников получили дисциплинарные взыскания.

В июле 2020 года суд в Екатеринбурге приговорил сотрудников МВД, обвиняемых в изнасиловании, к реальным срокам. Мустафину назначили 6,5 лет лишения свободы, а Тропину и Бессарабову по 6 лет колонии каждому. Однако уже в декабре того же года Свердловский областной суд отменил приговор и отправил дело на новое рассмотрение. Полицейских отпустили из-под ареста и назначили запрет определённых действий. Причины такого решения областного суда не называются.

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