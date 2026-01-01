Ссылки для упрощенного доступа

В экопарк под Харьковом попала бомба. Погибли птицы, ранены львы

Последствия удара по Харьковской области, ноябрь 2025 года
Последствия удара по Харьковской области, ноябрь 2025 года

В результате российского авиаудара по экопарку под Харьковом получили ранения волонтерка, погибли птицы, ранены львы, рассказал "Суспильне" основатель парка и депутат Рады Александр Фельдман.

Глава Харьковской обладминистрации Олег Синегубов сообщил, что травмы от взрыва получила волонтёр.

Руководитель экопарка Иван Достов рассказал изданию, что разрушены три здания: зимнее здание, в котором находились птицы, здание хищных животных и одно новое пустое здание. По словам Достова, тигры не пострадали. Ранения могли получить львы.

"Погибли птицы, пока их количество неизвестно, посчитаем. Там очень много птиц. Декоративные куры, фазаны, цесарки были в этом крыле", – добавил Достов.

"Суспильне" отмечает, что зоозащитники критиковали экопарк за отсутствие разрешений на содержание животных, а также оставление их в опасности из-за близости к фронту.

Расстояние от экопарка до фронта составляет примерно 20 километров. В сентябре 2025 года на территорию парка начали долетать FPV-дроны.

