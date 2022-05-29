В ЕС по-прежнему нет согласия по эмбарго на российскую нефть

Представители стран Евросоюза в воскресенье, в преддверии намеченного на 30–31 мая саммита блока, не смогли достичь соглашения по эмбарго на российскую нефть, пишет Reuters.

Одновременно информагентство со ссылкой на чиновника ЕС передало, что в понедельник утром обсуждение планируется продолжить.

Как рассказал собеседник Reuters, cоглашение, по которому сейчас пытаются договориться, предполагает введение до конца года запрета на поставки российской нефти в ЕС по морю. При этом предусматривается исключение для нефти, поставляемой по российскому трубопроводу "Дружба", который обеспечивает энергоносителями Венгрию, Словакию и Чехию.

Reuters в преддверии саммита ЕС цитирует также министра экономики ФРГ Роберта Хабека. Он сказал, что опасается, что единство стран-членов ЕС по вопросам, связанным с санкциями против Москвы, начинает рушиться. "После нападения России на Украину мы все увидели, что становится возможным при условии единства ЕС. Учитывая завтрашний саммит, надеюсь, что единство сохранится. Однако оно уже начинает вновь и вновь разрушаться", - говорит Роберт Хабек.

Ранее в воскресенье Bloomberg и Politico сообщили, что Еврокомиссия в преддверии встречи лидеров стран ЕС разработала компромиссное предложение по вопросу о нефтяном эмбарго.

Евросоюз уже более месяца не может одобрить шестой пакет санкций в отношении России в связи с её вторжением в Украину, главным образом из-за позиции Будапешта. Венгрия против эмбарго на поставки трубопроводной нефти из России, утверждая, что такой запрет сильно ударит по её экономике. Компромиссный вариань предусматривает эмбарго только на морские поставки российской нефти и выводит из-под запрета поставки по трубопроводам, что позволит Венгрии и ряду других стран ЕС, не имеющих доступа к морю, по-прежнему получать сырую нефть из России.