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"Россия не потянет тотальную войну с Западом"

Акция солидарности с Украиной в Вильнюсе

20 мая в Вильнюсе прошла Вторая Антивоенная конференция. С выступлениями российских оппозиционных политиков и депутатов Европарламента с трибуны можно познакомиться в ютубе.

В репортаже из Вильнюса - экспертные мнения противников войны РФ с Украиной, выступавших на конференции: Владислав Иноземцев, Александр Морозов, Леонид Невзлин, Витаутас Ландсбергис, Гарри Каспаров, Евгений Чичваркин.

Видеоэфир 23 мая в 19:05

Видеоверия программы

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