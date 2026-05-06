В ЕС за год выдали россиянам более 620 тысяч шенгенских виз

Страны Европейского союза в 2025 году выдали гражданам России более 620 тысяч виз – на 10,2 процента больше, чем в 2024 году. Об этом сообщает Euractiv со ссылкой на конфиденциальные данные ЕС.

Большинство выданных в прошлом году гражданам РФ шенгенских виз были туристическими – 477 тысяч, или 77 процентов от общего количества. По данным Euractiv, больше всего виз россиянам выдали Франция, Италия и Испания.

При этом в статистику не попали визы, возможно выданные Ирландией, имеющей право не участвовать в Шенгенском соглашении, сохраняя при этом членство в ЕС, и Норвегией, Швейцарией и Исландией, которые присоединились к шенгенским правилам, не будучи членами Евросоюза.

За тот же период россияне подали более 670 тысяч заявлений на шенгенскую визу – на 8 процентов больше в межгодовом сравнении.

После полномасштабного российского вторжения в Украину страны ЕС отменили действовавший для России упрощенный порядок получения шенгенских виз. Ряд государств, в том числе страны Балтии, Польша, Чехия, Дания, совершенно перестали выдавать гражданам России туристические визы. Другие страны, однако, продолжают их выдавать. В результате Европу по-прежнему посещают российские туристы, хотя их число и меньше, чем до войны.