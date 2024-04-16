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В Евпатории сгорел зоопарк – погибли более 200 животных

В ночь на 16 апреля в Евпатории аннексированного Крыма сгорел зоопарк "Тропикпарк". Погибли больше двухсот животных, пишет ТАСС.

"Большая трагедия, погибли все животные, их более 200. Пока больше сказать не могу никаких подробностей", – сказал представитель зоопарка агентству.

При этом, по данным РИА "Новости" и местных телеграм-каналов, сотрудникам МЧС удалось спасти двух медведей. Также из-за задымленного помещения вывели сотрудницу зоопарка. Сейчас идёт пролив территории.

Предварительная причина возгорания – короткое замыкание проводки холодильника. Следователи начали проверку по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

В пятиэтажном зоопарке жили лемуры, еноты, попугаи, кайманы, черепахи, удавы и многие другие.

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